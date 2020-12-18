انهزم المنتخب الوطني لكرة القدم أقل من 20 سنة، اليوم الجمعة، أمام نظيره المغربي بنتيجة هدف لصفر في ثاني لقاءاته بدورة اتحاد شمال إفريقيا.

وكان الخضر" قد استهلوا المنافسة الثلاثاء الماضي بالتعادل هدف في كل شبكة ضد البلد المضيف تونس.

وتأتي هذه الهزيمة لتعقد مأمورية أشبال المدرب صابر بن سماعين في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا لذات الفئة، حيث سيواجه "الخضر" في اللقاء المقبل المنتخب الليبي يوم 21 من ديسمبر.

وتقام المنافسة المقررة على شكل بطولة مصغرة يصعد بعدها الأولان للمرحلة النهائية من كأس أمم إفريقيا، التي ستقام بين 14 فيفري و14 مارس 2021 بموريتانيا.

18 ديسمبر

الجزائر - المغرب 0-1

مصر - تونس 2-0 (بالغياب)

ليبيا: معفاة

الترتيب نقاط لعب

1. تونس 4 2

2. ليبيا 3 1

-. المغرب 3 1

4. الجزائر 1 2

5. مصر 0 2

مباريات لعبت: يوم الثلاثاء 15 ديسمبر:

تونس - الجزائر 1-1

ليبيا - مصر 2-0 (بالغياب)

المغرب : معفى

المباريات المتبقية:

اليوم الثالث: 21 ديسمبر

ليبيا - الجزائر

المغرب - تونس

مصر: معفاة

اليوم الرابع: 24 ديسمبر

الجزائر - مصر

المغرب - ليبيا

تونس: معفاة

اليوم الخامس: 27 ديسمبر

تونس - ليبيا

مصر - المغرب

الجزائر: معفاة