بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى عائلة وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة بالمستشفى العسكري بعين النعجة (الجزائر العاصمة) عن عمر ناهز 83 سنة.

وقال الرئيس تبون في رسالة التعزية : "تلقيت اليوم بحزن نبأ وفاة المجاهد والوزير الأسبق نور الدين يزيد زرهوني. وعلى إثر هذا المصاب، أتقدم بأصدق التعازي وخالص المواساة لعائلة المرحوم، سائلا الله عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يسكن الفقيد فسيح جنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون".