سجلت 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 7 حالات وفاة في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 398 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 94.371 من بينها 438 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 1.0 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 62.487 شخص.

كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 2647، فيما يوجد حاليا 42 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف الدكتور فورار أن 18 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و17 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 13 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.