أجريت اليوم الجمعة، ثلاثة لقاءات في إطار الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وحسمت مولودية وهران داربي الغرب العائد هذا الموسم بعد غياب طويل بسبب تواجد وداد تلمسان في القسم الثاني، حيث افتتح أميري باب التسجيل للزيانيين قبل أن يعدل إيزماني النتيجة للحمراوة في الدقيقة 17 ويضيف زميله حميدي الهدف الثاني في الدقيقة 58.

بهذه النتيجة يرتقي أشبال المدرب كازوني إلى المرتبة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما يبقى الوداد في المراتب الأخيرة برصيد نقطتين.

وعلى ملعب بومزراق بالشلف، استفاقت شبيبة القبائل بعد الضربة الموجعة التي تلقتها الأسبوع الفارط من طرف شباب بلوزداد بتيزي وزو، وعاد أشبال المدرب بوزيدي بفوز مهم 2-0 على حساب الأولمبي المحلي.

وسجل أهداف الكناري كل من بن سايح في الدقيقة 53 وحمرون في الدقيقة 68، لترتقي الشبيبة إلى المركز الخامس بـ5 نقاط، فيما يحتل الشلفاوة المركز التاسع برصيد أربع نقاط.

في مقابلة أخرى، عمق سريع غليزان جراح أهلي برج بوعريريج بعدما فاز عليه بميدانه بنتيجة هدف لصفر عن طريق الشاذلي في الدقيقة 49.

هذه النتيجة جعلت أبناء الغرب يتقون للمركز الثالث رفقة مولودية وهران برصيد 6 نقاط، فيما يعاني البرايجية في المراكز الأخيرة برصيد نقطتين.

وتستكمل الجولة غدا السبت بإجراء 5 مباريات، فيما تم تأجيل لقاء مولودية الجزائر-شباب قسنطينة إلى موعد لاحق.

الجمعة:

أولمبي الشلف - شبيبة القبائل 0 - 2

أهلي برج بوعريريج - سريع غليزان 0 - 1

مولودية وهران - وداد تلمسان 2 - 1

الخميس 17 ديسمبر :

وفاق سطيف - نجم مقرة 2 - 0

السبت 19 ديسمبر:

جمعية عين مليلة - شبيبة سكيكدة

شبيبة الساورة - اتحاد بلعباس

اتحاد الجزائر - أولمبي المدية

شباب بلوزداد - نصر حسين داي

اتحاد بسكرة - نادي بارادو

أجلت:

مولودية الجزائر - شباب قسنطينة

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 10 4

2-. مولودية الجزائر 7 3

3. مولودية وهران 6 4

--. سريع غليزان 6 4

5. شبيبة الساورة 5 3

--. اتحاد بسكرة 5 3

--. جمعية عين مليلة 5 3

--. شبيبة القبائل 5 4

9. شباب بلوزداد 4 2

--. أولمبي الشلف 4 4

--. نجم مقرة 4 4

12. شبيبة سكيكدة 3 2

--. نصر حسين داي 3 3

--. نادي بارادو 3 3

--. شباب قسنطينة 3 3

16

.--. اتحاد الجزائر 2 3

--. أهلي برج بوعريريج 2 4

--. وداد تلمسان 2 4

19. أولمبي المدية 1 3

--. اتحاد بلعباس 1 3.