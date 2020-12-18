أعلنت وزارة الدفاع الوطني انتشال جثماني الشهيدين المقدم الوافي محمد الأمين والمقدم خروسة نور الدين، عصر الجمعة، بعد يومين من انطلاق عمليات البحث عن طاقم المروحية العسكرية المتحطمة بعرض البحر في بوهارون.

وجاء في بيان الوزارة "إثر حادث سقوط حوامة البحث والإنقاذ من نوع (MS-25 Merlin)، يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، على بعد 2 ميل بحري شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بولاية تيبازة، والذي أسفر عن استشهاد طاقم الطائرة المكون من ثلاثة أفراد، أطلقت قيادة القوات البحرية على الفور عملية بحث وإنقاذ عبر تسخير وسائل هامة".

وأضاف البيان "خلال هذه العملية، تم انتشال جثمان الملازم الأول بوزايدة نورالدين خلال اللحظات التي تلت الحادثة، وتواصلت جهود فرق البحث وكللت عصر اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 باستخراج جثامين الشهداء المقدم الوافي محمد الأمين والمقدم خروسة نور الدين، ليتم نقل جثامينهم بعد ذلك إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة لاستكمال الإجراءات الطبية والإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات".

وسخرت قيادة القوات البحرية لعملية البحث حوامتي بحث وإنقاذ قاطرة أعالي البحار "المنجد" رقم المتن "701"، السفينة كاسحة الألغام رقم المتن "502"، ثلاثة سفن دورية، زورقي بحث وإنقاذ، 4 زوارق نصف صلبة وغطاسين مختصين بالإضافة إلى مصالح الحماية المدنية.