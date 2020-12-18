تراجعت العائدات السياحية في تونس بنسبة 64 بالمئة في الأشهر العشرة الاولى من العام الحالي، حيث بلغت 700.3 مليون دولار، مقابل 1.94مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات للبنك المركزي، صدرت اليوم الجمعة.

وحسب نفس المصدر، بلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة 8.91 مليار دولار في 10 ديسمبر، مقابل6.91 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.

وتتوقع الحكومة التونسية انكماش الاقتصاد بنسبة 7.3 بالمئة في كامل العام 2020، مقابل توقعات في قانون المالية بداية العام بتسجيل نمو بنسبة 2.7 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد التونسي، الذي تشكل السياحة أهم مصادره للعملة الصعبة، تضرر بشدة جراء جائحة كورونا، التي أدت إلى إغلاق الحدود وتعطيل حركة الطيران.