إيداع شخص فتح وكالتين للتأمين دون ترخيص الحبس

مجتمع
18 ديسمبر 2020 () - علي رايح
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أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة تيقزرت، نهاية الأسبوع المنصرم، الحبس المؤقت،  شخص وجه له تهمة ممارسة نشاط دون ترخيص السلطات المختصة و التحايل، حسب بيان لخلية الإتصال لمديرية أمن ولاية تيزي وزو.

الشخص الموجود رهن الحبس المؤقت، يبلغ من العمر 33 سنة، ينحدر من بلدية بوغني، فتح وكالتين للتأمين بكل من بلديتي واقنون و ماكودة.

حسب الوثيقة هذه، تم توقيف المشتبه فيه من قبل أعوان الفرقة الاقتصادية و المالية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو.

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