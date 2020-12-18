أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة تيقزرت، نهاية الأسبوع المنصرم، الحبس المؤقت، شخص وجه له تهمة ممارسة نشاط دون ترخيص السلطات المختصة و التحايل، حسب بيان لخلية الإتصال لمديرية أمن ولاية تيزي وزو.

الشخص الموجود رهن الحبس المؤقت، يبلغ من العمر 33 سنة، ينحدر من بلدية بوغني، فتح وكالتين للتأمين بكل من بلديتي واقنون و ماكودة.

حسب الوثيقة هذه، تم توقيف المشتبه فيه من قبل أعوان الفرقة الاقتصادية و المالية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو.