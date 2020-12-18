حث الوزير الأول عبد العزيز جراد على ضرورة تطوير استخدام اللغة العربية في الإدارات بمناسبة اليوم العالمي للغة الضاد المصادف لـ18 ديسمبر من كل عام.

وكتب الوزير الأول على حسابه في الفايسبوك "ذكرى اليوم العالمي للغة العربية هو تاريخ إدراج لغة الضاد لغة رسمية بالأمم المتحدة..اللغة العربية من مرتكزات هويتنا، ووسيلة لتدوين ذاكرتنا الوطنية وترسيخ انتماءنا الحضاري".

وأضاف جراد "علينا التفكير في تطوير تدريس اللغة العربية واستخداماتها في الإدارات والمؤسسات لتكون همزة وصل بين تحصيل المعرفة ونقل التكنولوجيا..إنها نافذتنا للانفتاح على اللغات الأجنبية لإثراء تنوعنا الثقافي الذي كنا ولازلنا نفتخر به".