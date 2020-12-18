يطير لاعبو فريق شبيبة القبائل، منتصف نهار الغد السبت 19 ديسمبر، إلى عاصمة النيجر نيامي لخوض غمار لقاء الذهاب من الدور التمهيدي الثاني من منافسة كأس "الكاف" أمام النادي الرياضي للدرك الوطني للنيجر الذي سيجري، زوال يوم الثلاثاء المقبل، 22 ديسمبر .

نشير هنا إلى أن مسيري الشبيبة الذين برمجوا هذه السفرية عبر الخطوط الجوية المغربية منذ مدة قد فكروا في مرافقة عناصر وفاق سطيف الذين سيطيرون يوم الإثنين لأدغال إفريقيا لإجراء لقاء الذهاب من الدور التمهيدي الثاني من نفس المنافسة أي كأس "الكاف"، لكن لإسباب نجهلها قرر مسيرو "الكناري" السفر نهار السبت .

عناصر الشبيبة ستدخل،غدا، المنافسة الإفريقية بمعنويات أفضل مما كانت عليه قبل فوزهم على أولمبي الشلف، لاسيما بعد البداية الغير موفقة في البطولة الوطنية و الوجه الشاحب الذي ظهر به رفقاء القائد حمرون، الذين خيبوا ظن أنصارهم و عجزوا حتى على تسجيل أي هدف في المباريات الثلاث الأولى من عمر البطولة.