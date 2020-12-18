أنقذ أعوان الحماية المدنية مساء اليوم الجمعة عائلة مكونة من ثلاثة أفراد من موت محقق، إثر تعرضها لاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون بإقليم بلدية بن داود ( ولاية غليزان)، حسبما علم لدى ضابط المناوبة بذات المصالح .



وأوضح الملازم يوسف شايب أن أعوان الحماية المدنية قد تدخلوا في حدود الساعة 15 مساء لإجلاء 3 أفراد من عائلة واحدة يقطنون بحي 400 مسكن بالقطب الحضري لبن داود تعرضوا لاختناق إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون بمسكنهم المنبعث من سخان الماء المتواجد بالمطبخ .



و قد تدخل أعوان الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للضحايا الذين كانوا في حالة إغماء ونقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف لغليزان .