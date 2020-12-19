يقوم غدا الأحد ،الوزير الأول عبد العزيز جراد، بزيارة ميدانية لولاية المدية رفقة طاقم وزاري لإعطاء إشارة انطلاق الموسم الجديد للتكوين المهني ويشرف على معاينة وتدشين بعض المشاريع التنموية في قطاعات الطاقة والتربية والسكن ببلديات الولاية خاصة منها المدية، وزرة، البرواقية، الربعية وسغوان و

على مدار أسبوعين شرعت السلطات المحليه في التحضير والاستعداد لهذه الزيارة التي يعلق عليها سكان الولاية آمالا كبيرة حتى تستفيد ولايتهم من مشاريع أخرى خاصة في مجالات الاستثمار، الأشغال العموميه، الفلاحة، الشغل والسكن هذا الأخير الذي لازال يسجل عجزا في تلبية الطلبات إلى جانب التأخر في الأفراح عن قوائم المستفيدين من السكن بكل من البرواقية وقصر البخاري.