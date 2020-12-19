توفي 8 أشخاص وأُصيب 11 آخرون، اليوم السبت، إثر انفجار أنبوب أوكسجين في وحدة العناية المشددة بمستشفى خاص بولاية عنتاب جنوب شرقي تركيا.

وقال مكتب حاكم ولاية عنتاب، في بيان له، إنه "اندلع حريق في وحدة العناية المركزة إثر انفجار أنبوب أوكسجين في وحدة العناية المشددة بمستشفى خاص بالولاية ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 11 آخرين".

وأوضح البيان، أن "الحريق نشب في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى بمدينة غازي عنتاب"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان انفجار ضخم وقع في مدينة إسكندرون بولاية هاطاي جنوبي تركيا، في أكتوبر الماضي، نجم عن تفجير انتحاري نفسه قرب مركز للشرطة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.