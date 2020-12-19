اعتبر رئيس حركة النهضة، رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، أن قرار تطبيع العلاقات بين االمغرب والكيان الغاصب "خروج على الإجماع العربي".

وعلق الغنوشي في حوار مع جريدة الصباح التونسية، على الاتفاق المغربي الصهيوني قائلا: "بخصوص المغرب الشقیق فنحن صدمنا من ھذه الخطوة التي خرجت عن الإجماع العربي بما عبرت عنه المبادرة العربية".

وأضاف: "نحن في تونس ليس مطروحا أن نسير في مسار التطبيع، إذ لدینا إجماع وطني رسمي وشعبي على رفض ذلك، وعلى دعم حقوق الشعب الفلسطیني التي یقرھا مبدأ الأخوة العربية والإسلامية وحتى القانون الدولي".