بعد شد وجذب، بخوص إعادة المباراة من عدمها ، يستعد سهرة اليوم فريق مولودية الجزائر لمواجهة نادي " بافلز " البينيني بملعب 5 جويلية بداية من الساعة التاسعة إلا ربع وتدخل المباراة في إطار إياب الدور التمهيدي الأول من منافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكان ممثل البينين قد حط رحاله أمس الجمعة بالجزائر قادما من الدار البيضاء المغربية ، بعدما تم برمجة المواجهة من جديد من قبل لجنة تنظيم المنافسات القارية في قرار أغضب إدارة مولودية الجزائر خصوصا وأن اللقاء كان مقررا في 4 من ديسمبر الماضي ، لكن بعثة " بافلز " لم تسافر إلى الجزائر بحجة عدم تواجد رحلات من العاصمة " بورتو نوفو " إلى الجزائر بسبب جائحة كورونا.

وسيحرم فريق مولودية الجزائر من خدمات لاعبه ميلود ربيعي بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا أمام أولمبي المدية ، وقال الحارس أحمد بوطاقة في تصريح للصفحة الرسمية للنادي العاصمي :" حضرنا جيدا للمباراة ونحن نقوم بعمل كبير مع المدرب نبيل نغيز ، إعادة برمجة اللقاء لم يفقدنا التركيز وعازمون على التأهل لإهدائه إلى أنصارنا."