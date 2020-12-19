من المنتظر أن يحل فريق غورماهيا الكيني بالجزائر في 21 من ديسمبر الجاري تحسبا لمواجهة فريق شباب بلوزداد.

وجاء عبر الصفحة الرسمية لممثل الجزائر: "تعلن إدارة شباب بلوزداد أن جميع الإجراءات اللازمة تحسبا لاستقبال نادي "غور ماهيا" الكيني لحساب الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا قد اتخذت من جانبها على أكمل وجه، بداية من تنقل ضيف الشباب إلى الجزائر، حسب البرنامج المقترح من قبل إدارة الفريق".

وسيلعب لقاء الذهاب يوم الأربعاء القادم بملعب 5 جويلية بداية من الساعة التاسعة إلا ربع ليلا.