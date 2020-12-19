نظم عدد من عمال شركة سييطال بالمجمع الغازي بمنطقة باحو في دائرة رقان ومقرها الإداري بحاسي مسعود في ولاية ورقلة التي تبعد عن مدينة أدرار بنحو 200 كلم، وقفة احتجاجية

وذلك بعد أن دخلوا في إضراب مفتوح منذ أيام على خلفية عدم تكفل الشركة بمشاكلهم ويقول هؤلاء المحتجون إن الشركة التي تضم أكثر 200 عامل وتختص في ميدان الإطعام لم تحترم العقود التي أبرمتها معهم وخالفت معظم بنودها خاصة فيما يتعلق بعدد ساعات العمل وعدم تعويض الساعات الإضافية وتسوية مخلفات الأجر القاعدي كما هو متفق عليه في العقد بالإضافة إلى عدم الاستفادة من منحة النقل