تستكمل اليوم مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لليوم الثالث على التوالي ، بإجراء خمس مواجهات متبقية من الجولة الرابعة، فيما تأجل لقاء واحد بين مولودية الجزائر وشباب قسنطينة إلى تاريخ لاحق.

ويتصدر الداربي العاصمي بين الجارين شباب بلوزداد ونصر حسين داي، المشهد الختامي لهذه الجولة، فالبطل شباب بلوزداد لتدعيم رصيده من النقاط والزحف نحو المقدمة، أمام منافس يبدو عنيد هذا الموسم بقيادة المدرب نذير لكناوي الذي سيخوض أول داربي له في المحترف الأول على ملعب 20 أوت.

وغير بعيد عن ملعب 20 أوت ينزل أولمبي المدية ضيفا على اتحاد الجزائر، أين يسعى أبناء التيطري لتعويض الخسارة الأخيرة أمام مولودية الجزائر، أما نادي سوسطارة فيعتزم تحقيق الانطلاقة الحقيقية، رفقة مدربه تيري فروجي. وعلى ملعب خليفة توهامي، يستقبل نادي جمعية عين مليلة نظيره شبيبة سكيكدة، في مباراة للتأكيد، فالجمعية تعادلت في الجولة الماضية أمام شباب بلوزداد فيما فاز أبناء " روسيكادا " على أهلي برج بوعريرج.

اتحاد بسكرة يبحث هو الآخر عن تدارك تعادله الأخير في عقر الديار أمام نجم مقرة باستضافته لنادي بارادو الذي يعول على تحقيق أول فوز له بالبطولة.

وعلى ملعب 20 أوت ببشار يريد شبيبة الساورة الاستثمار في فترة الفراغ التي يعيشها اتحاد بلعباس بداية هذا الموسم، فالمكرة بحاجة إلى فوز أكثر منه معنوي أما نسور الجنوب فهم بحاجة إلى تدعيم رصيدهم بثلاث نقاط ثمينة.