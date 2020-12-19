أفاد موقع "كوريه بيكارد" الفرنسي بأنه تم توجيه تهمة "الانتماء للإرهاب" لأحد الموقوفين الباكستانيين الذين تم القبض عليهم مؤخرا للاشتباه باتصالهم مع منفذ هجوم "شارلي إيبدو".

وأشار الموقع إلى أنه تم اعتقال اثنين من الموقفين الباكستانيين الأربعة في مدينة جيروند، التي تقع بالجنوب الغربي لفرنسا واعتقال الثالث في مدينة كاين بشمال البلاد، في حين تم القبض على الأخير في منطقة باريس.

ووقعت عملية الطعن المذكورة، في سبتمبر، وخلالها أصيب صحفيان قرب المقر القديم لمجلة "شارلي إيبدو".

والمشتبه به، كان شابا من باكستان في الثامنة عشرة من عمره، واعتقلته الشرطة الفرنسية بعد فترة وجيزة من تنفيذه العملية.