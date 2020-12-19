تمكنت مصالح أمن دائرة الرمشي في تلمسان نهاية الأسبوع الماضي، من تفكيك شبكة إجرامية قامت باختطاف شاب.

وتعود وقائع الحادثة إلى تمكن فتاة في العشرينيات من عمرها من استدراج شاب كانت معه على علاقة عبر شبكة التواصل الاجتماعي بناء على وصية من خليلها الذي يعتبر أحد أفراد هذه العصابة وضربت له موعدا.

ولما حضر إلى المكان المتفق عليه انقض عليه أفراد العصابة وقاموا بتكبيله والتوجه به إلى مدينة بني صاف الساحلية وفي غفلة منهم فلت من أيديهم وفر حافي القدمين أين أشعر والدته التي اتصلت بمصالح الأمن بالرمشي وبعد تمديد الاختصاص تمكنوا من القبض على أحدهم في المكان الذي حولوا إليه الشاب ومن ثمة تم القبض على جميع أفراد العصابة وعددهم خمسة في حين يبقى السادس في حالة فرار وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرمشي.