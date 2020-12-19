قام نائب الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم " أنطوني بافو " رفقة عدد من الخبراء بزيارة معاينة وتفقد إلى كوت ديفوار وذلك للوقوف على مدى تطور الأشغال وسير العمل على مستوى المنشآت التي ستحتضن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال بافو: " قمنا بتغيير المواصفات، قبل ذلك كان تسليم البنية التحتية يتم قبل البطولة بستة أشهر، الآن أصبح الوقت 12 شهرًا وفي حالة كوت ديفوار، من المقرر تسليم معظم الملاعب في منتصف عام 2021، هذا يعني أنه لا يزال لديهم متسع من الوقت، ولكنه سيسمح لهم بتنظيم مباريات اختبارية."

وأضاف: "أوصيتهم بوضع مخطط تنظيمي وتعيين مدير البطولة وقائد الأمن وجميع الأشخاص التنفيذيين المهمين، ستبقى جملتي كما هي : "ضع الأشخاص المناسبين في المكان المناسب." وأردف :" شجعتهم ، كما اقترحت في الكاميرون، على إنشاء متحف رياضي يضم الأساطير، وليس أساطير كرة القدم فقط، علينا أن نروي القصة للشباب، وأن نوثق تاريخ الرياضة وخاصة كرة القدم، والتي لها تأثير كبير على مختلف البلدان."

