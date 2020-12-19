توفي، صباح اليوم، في حدود الساعة التاسعة صباحا، شخص وأصيب آخر، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 12 ببلدية يلل بولاية غليزان.

وقالت، مصالح الحماية المدنية، بأن الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة يلل، تدخلت صبيحة هذا اليوم، على الساعة الثانية و57 دقيقة، لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام سيارتين على مستوى الطريق الولائي رقم 12 تاحمدة بلدية يلل، الذي أسفر عن وفاة شخص من جنس ذكر 67 سنة و جريح من جنس ذكر 36 سنة، حيث تم إسعافه وإجلاؤه وتحويل المتوفي من طرف النجدة إلى عيادة يلل.