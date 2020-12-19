اعتبر المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة إدريس حواس أن التمثيل الجزائري للعناصر الوطنية في كأس العالم أكابر 2020 والتي اختتمت سهرة الجمعة بالعاصمة الصربية بلغراد تعد ايجابية وتاريخية.

وأكد المتحدث ذاته لوكالة الأنباء الجزائرية :" أنها نتائج جد إيجابية حيث كللت بتحقيق ميدالية برونزية "تاريخية" للمصارع عبد الكريم فرغات (55 كلغ) في المصارعة الإغريقو- رومانية و مركز خامس لعبد الجبار جباري (63 كلغ) إلى جانب المركز الثامن لكل من سيد عزارة بشير (87 كلغ) ولعوني عبد النور (60 كلغ).

وأضاف أن النتائج التي تحصلت عليها المصارعة الجزائرية لا يمكنها إلا أن تحفز الرياضيين والطاقم الفني على الاستمرار في نفس وتيرة العمل في ظروف حسنة وهادئة تحسبا للدورة التأهيلية لأولمبياد طوكيو 2021 والتي ستقام شهر مارس بمدينة الجديدة المغربية.

وفي المصارعة الحرة، لم يتمكن المصارعان الجزائريان عبد الحق خرباش (57 كلغ) وعبد الغني بن عطاء الله (61 كلغ) تحقيق نفس النتائج التي نالها رفقاؤهم في المصارعة الإغريقو- رومانية حيث غادرا المنافسة العالمية انطلاقا من الدور الأول.