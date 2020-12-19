توفي خمسة (5) أشخاص وأصيب 244 آخرون بجروح إثر وقوع عدة حوادث مرور على المستوى الوطني، خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة أوردتها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية.

وأضاف ذات المصدر أن مصالح الحماية المدنية "قدمت الإسعافات الأولية لـ 8 أشخاص مختنقين على إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة و مسخنات المياه داخل مساكنهم بولايتي غليزان بـ 3 أشخاص و الطارف بـ 5 أشخاص، حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم إلى المستشفيات، علما أنه تم تسجيل حالة وفاة (1) بولاية أم البواقي. يتعلق الأمر بمراهقة تبلغ من العمر 15 سنة متوفية داخل مسكنها العائلي المتواجد بالمكان المسمى حي السعادة، بلدية بريش دائرة عين البيضاء".

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت ذات الوحدات خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ" 148 عملية تحسيسية عبر 30 ولاية (86 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 214 عملية تعقيم عبر 32 ولاية (67 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 720 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 100 سيارة إسعاف و 48 شاحنة".

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل "إخماد 5 حرائق حضرية و مختلفة بكل من ولايات الجزائر، عنابة، سكيكدة، الشلف وسيدي بلعباس، ولم تسجل أي ضحايا بشرية في هذه الحرائق".