اشتكى أكثر من عشرين تلميذا لم يسعفهم الحظ في نيل شهادة البكالوريا من ثانوية سليمان بن طوبال ببلدية ميلة، من رفض إدارة المؤسسة، السماح لهم بالإعادة، مؤكدين أن المؤسسات الأخرى عبر الولاية سمحت لكل التلاميذ الراغبين في الإعادة بالتسجيل.

مديرة التربية لولاية ميلة وفي ردها على انشغال التلاميذ المعنيين، كشفت بأن الإعادة يسمح بها وفقا لبروتوكول الإعادة، والذي يحتوي على عدد من الشروط،، وأكدت بأن اللجنة الولائية الاستثنائية التي أنشئت لدراسة ملفات التلاميذ المطالبين بالإعادة، استقبلت 800 طلب ووافقت على الإعادة لـ 200 تلميذ في التعليم الثانوي، و15 من أصل 30 في المتوسط، وذلك وفقا لآجال محددة. وبالتالي فإن التلاميذ المعنيين لا تتوفر فيهم الشروط وفقا للبروتكول المعمول به، وهو ما لم يسمح لهم بالإعادة.