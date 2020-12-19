أوقفت مصالح أمن غليزان شخصا جعل محل إقامته وسيلة لترويج المشروبات الكحولية في أوساط الشباب. فبعد معلومات مؤكدة ومكالمات هاتفية عبر الخط 48-15 مفادها وجود شخص يقوم ببيع المشروبات الكحولية معتمدا على دراجة نارية في جلب المشروبات الكحولية من المورد،

على الفور قامت ذات المصلحة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، ليتم توقيف المشتبه فيه وضبط بحوزته على 110 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع بالإضافة إلى دراجة نارية كانت تستعمل في النقل.

وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة عن تهمة حيازة المشروبات الكحولية بدون رخصة قصد البيع والمضاربة غير المشروعة مع انعدام السجل التجاري و استحضار دراجة نارية قصد الترويج. ج.لخضاري