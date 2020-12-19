بالأرقام نجح مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي منذ التحاقه بالفريق في أكتوبر 2019 في إعادة الروح للنادي وتجاوز فترة الفراغ التي كان يعيشها.

واستطاع التقني التونسي في خلق فلسفة لعب خاص بالوفاق الرياضي السطايفي، نتائج مبهرة بآداء رفعت له قبعة الاحترام من البعيد قبل البعيد خاصة خلال الموسم المنقضي ، ويأمل عشاق النسر الأسود أن تتواصل سلسلة النتائج الايجابية .

واستعرضت الصفحة الرسمية للوفاق مشوار الكوكي مع النادي منذ قدومه الموسم الماضي والذي كان مميزا :

إحصائيات نبيل الكوكي مع وفاق سطيف :

عدد المباريات: 22 مباراة

الفوز: 14 مباراة

تعادل : 6 مباريات

الخسارة: مباراتين

الأهداف المسجلة: 41

الأهداف التي تلقاها: 15 هدف

نسبة الفوز: 64 بالمائة

معدل التهديف: 1.9

ولم ينهزم وفاق سطيف طيلة 18 مباراة متتالية ، فيما بقت شباكه عذراء في 10 مواجهات.