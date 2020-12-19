شهدت مؤسسات تربوية ابتدائية في البليدة، أكبر عملية توزيع لمواد التعقيم والتطهير والكمامات وحتى الصابون السائل، تكفي إلى غاية حلول شهر فيفري القادم من السنة الجديدة 2021 .

أشرفت نهاية الأسبوع مديرية التربية على استلام وتوزيع، كمية هامة من مواد تطهير و تعقيم والصابون، وكمية أخرى من الكمامات، موجهة لفائدة المدارس الابتدائية، والتي جاءت في إطار استمرار تدابير الحجر الصحي والوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19، وهي المساعدات التي قدمتها مؤسسات اقتصادية استثمارية في الولاية ، حيث ستستفيد ما لا يقل 412 ابتدائية موزعة عبر كامل بلديات الولاية الـ 25، من هذه المساعدات، خصوصا بعد تسجيل نقص ونفاد في هذه المواد ببعض الابتدائيات في هذه الأيام، التي تسبق حلول السنة الميلادية الجديدة .

وتجدر الإشارة، إلى أن الدخول المدرسي في ظل انتشار جائحة كورونا بالبليدة، واعتبارها بؤرة وأولى الولايات التي انتشر بها الفيروس الوبائي ، جاء هادئا وبدأ يعرف تحكما و سيطرة على الوضع ، خاصة من حيث تفادي وقوع إصابات بين المؤطرين وحتى التلاميذ بكل الأطوار، بالرغم من أن الأيام الأولى من العودة إلى مقاعد الدراسة، عرفت تسجيل مصابين، لكنها لم تكن بالخطيرة أو المأساوية ، مقارنة بعدد المؤطرين و التلاميذ .