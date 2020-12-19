تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صباح اليوم، مكالمة هاتفية من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اطمأن من خلالها على حالته الصحية، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.

وأضاف البيان أن الرئيس عبد المجيد تبون قدم شكره الجزيل للرئيس ماكرون على اهتمامه بوضعه الصحي، منذ نقله للعلاج في ألمانيا، كما تمنى له الشفاء العاجل بعد إصابته بكورونا.

وأشار المصدر إلى أن خلال المكالمة الهاتفية أبلغ ماكرون، الرئيس تبون، أن تقرير ملف الذاكرة الذي يشرف عليه بنجامان ستورا سيكون جاهزا شهر جانفي القادم.

واتفق الرئيسان على الاتصال مجددا مع بداية السنة، للتطرق لعديد الملفات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك، ومنها القضايا الإقليمية وخاصة الوضع السائد في ليبيا، مالي، والصحراء الغربية، وفق بيان الرئاسة.