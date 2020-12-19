اهتز زوال اليوم حي ليتور بعاصمة ولاية البويرة على خبر وفاة ابن الحي "ف،ع" بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بالبويرة وذلك بعد تحويله من طرف إسعافات الحماية المدنية متأثرا بضربة خنجر تلقاها على مستوى الصدر.

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" فإن الحادثة وقعت بحي بلمهدي ببضع أمتار عن مكتب البريد اين دخل في خصام مع آخرين وخضم الشجار اقدم الحاني على طعن الضحية بخنجر على مستوى الصدر ليسقط مغشيا وسط دمائه، بعدها تدخلت إسعافات المركز المتقدم 140مسكن على الساعة 12 سا و22 د من أجل نقل مصاب الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 36 سنة من حي بلمهدي بلدية البويرة كان في حالة حرجة إثر إصابته بالسكين في الصدر عند الوصول إلى المستشفى تبين أنه متوفي.