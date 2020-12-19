شيعت ظهر اليوم السبت بالمقبرة الغربية لبلدية بريزينة، جنوب ولاية البيض، جنازة شهيد الواجب الوطني الملازم الأول بزايدة نورالدين أحد ضحايا حادث سقوط المروحية العسكرية الأربعاء الماضي بساحل مدينة بوهارون بولاية تيبازة ن/ع1 وذلك في جو جنائزي مهيب.

وقد ووري جثمان الضابط الراحل الثرى بالمقبرة الغربية ببلدية بريزينة، مسقط رأسه، في جنازة رسمية حضرتها السلطات المحلية العسكرية والمدنية وشارك فيها جمع غفير من المواطنين.

وكان جثمان شهيد الواجب الوطني قد حل اليوم بمطار البيض على متن طائرة عسكرية ليتم بعدها نقله إلى مسقط رأسه لإلقاء النظرة الأخيرة عليه من طرف أفراد عائلته قبل الانطلاق في مراسيم التشييع الجنائزي.

وللتذكير فإن حادث سقوط المروحية العسكرية الذي وقع الأربعاء الماضي خلف استشهاد أفراد طاقم المروحية العسكرية الخاصة بالبحث والإنقاذ التابعة للقوات البحرية والمكوّن من ثلاث ضباط ويتعلق الأمر بكل من المقدم خروسة نورالدين والمقدم الوافي محمد الأمين والملازم الأول بوزايدة نور الدين.