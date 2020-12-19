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الرابطة الأولى: نتائج الجولة الرابعة والترتيب

رياضة
19 ديسمبر 2020 () - إ.ب/وأج
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النتائج الجزئية والترتيب المؤقت عقب إجراء مباريات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أيام الخميس، الجمعة والسبت:

 

السبت:

جمعية عين مليلة - شبيبة سكيكدة        3 - 0

شبيبة الساورة - اتحاد بلعباس            2 - 0

اتحاد الجزائر - أولمبي المدية            1 - 3

شباب بلوزداد - نصر حسين داي        2 - 0

اتحاد بسكرة - نادي بارادو                1 - 1

 

الجمعة:

أولمبي الشلف - شبيبة القبائل                      0 - 2

أهلي برج بوعريريج - سريع غليزان            0 - 1

مولودية وهران - وداد تلمسان                     2 - 1

 

الخميس:

وفاق سطيف - نجم مقرة                           2 - 0

        

أجلت:

مولودية الجزائر - شباب قسنطينة

 

الترتيب                                                      نقاط     لعب       

1. وفاق سطيف                                            10       4

2. شبيبة الساورة                                   8        4

--. جمعية عين مليلة                              8        4

4. مولودية الجزائر                               7       3

--. شباب بلوزداد                                  7       3

6. مولودية وهران                                 6         4      

--. سريع غليزان                                    6        4

--. اتحاد بسكرة                                              6        4

9. شبيبة القبائل                                             5        4       

10. أولمبي الشلف                                  4       4

--. نجم مقرة                                        4        4

--. نادي بارادو                                     4         4

--. أولمبي المدية                                   4         4

14. شبيبة سكيكدة                                  3         3

--. شباب قسنطينة                                  3        3     

--. نصر حسين داي                              3         4

17. اتحاد الجزائر                                2        4

--. أهلي برج بوعريريج                        2         4         

--. وداد تلمسان                                    2          4

20. اتحاد بلعباس                                 1        4

 

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