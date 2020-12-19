النتائج الجزئية والترتيب المؤقت عقب إجراء مباريات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أيام الخميس، الجمعة والسبت:

السبت:

جمعية عين مليلة - شبيبة سكيكدة 3 - 0

شبيبة الساورة - اتحاد بلعباس 2 - 0

اتحاد الجزائر - أولمبي المدية 1 - 3

شباب بلوزداد - نصر حسين داي 2 - 0

اتحاد بسكرة - نادي بارادو 1 - 1

الجمعة:

أولمبي الشلف - شبيبة القبائل 0 - 2

أهلي برج بوعريريج - سريع غليزان 0 - 1

مولودية وهران - وداد تلمسان 2 - 1

الخميس:

وفاق سطيف - نجم مقرة 2 - 0

أجلت:

مولودية الجزائر - شباب قسنطينة

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 10 4

2. شبيبة الساورة 8 4

--. جمعية عين مليلة 8 4

4. مولودية الجزائر 7 3

--. شباب بلوزداد 7 3

6. مولودية وهران 6 4

--. سريع غليزان 6 4

--. اتحاد بسكرة 6 4

9. شبيبة القبائل 5 4

10. أولمبي الشلف 4 4

--. نجم مقرة 4 4

--. نادي بارادو 4 4

--. أولمبي المدية 4 4

14. شبيبة سكيكدة 3 3

--. شباب قسنطينة 3 3

--. نصر حسين داي 3 4

17. اتحاد الجزائر 2 4

--. أهلي برج بوعريريج 2 4

--. وداد تلمسان 2 4

20. اتحاد بلعباس 1 4