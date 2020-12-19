الرابطة الأولى: نتائج الجولة الرابعة والترتيب
النتائج الجزئية والترتيب المؤقت عقب إجراء مباريات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أيام الخميس، الجمعة والسبت:
السبت:
جمعية عين مليلة - شبيبة سكيكدة 3 - 0
شبيبة الساورة - اتحاد بلعباس 2 - 0
اتحاد الجزائر - أولمبي المدية 1 - 3
شباب بلوزداد - نصر حسين داي 2 - 0
اتحاد بسكرة - نادي بارادو 1 - 1
الجمعة:
أولمبي الشلف - شبيبة القبائل 0 - 2
أهلي برج بوعريريج - سريع غليزان 0 - 1
مولودية وهران - وداد تلمسان 2 - 1
الخميس:
وفاق سطيف - نجم مقرة 2 - 0
أجلت:
مولودية الجزائر - شباب قسنطينة
الترتيب نقاط لعب
1. وفاق سطيف 10 4
2. شبيبة الساورة 8 4
--. جمعية عين مليلة 8 4
4. مولودية الجزائر 7 3
--. شباب بلوزداد 7 3
6. مولودية وهران 6 4
--. سريع غليزان 6 4
--. اتحاد بسكرة 6 4
9. شبيبة القبائل 5 4
10. أولمبي الشلف 4 4
--. نجم مقرة 4 4
--. نادي بارادو 4 4
--. أولمبي المدية 4 4
14. شبيبة سكيكدة 3 3
--. شباب قسنطينة 3 3
--. نصر حسين داي 3 4
17. اتحاد الجزائر 2 4
--. أهلي برج بوعريريج 2 4
--. وداد تلمسان 2 4
20. اتحاد بلعباس 1 4