يواصل منحى عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منحاه التنازلي وفق آخر الإحصائيات التي كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم السبت.

وبعد أن بلغ عدد الحالات اليومية مستويات قياسية أواخر شهر نوفمبر الفارط متجاوزا الألف إصابة، عرفت الحالة الوبائية في البلاد تحسنا ملحوظا منذ بداية الشهر الحالي بتسارع انخفاض عدد الحالات المسجلة في 24 ساعة والتي بلغت اليوم 410 إصابة (438 أمس الجمعة).

وكما كشف الناطق الرسمي للجنة العلمية، الدكتور جمال فورار، أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة في الجزائر منذ نهاية شهر فيفري الماضي بلغ 94781 حالة.

وأضاف نفس المسؤول أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19"، رفعت العدد الإجمالي إلى 2659 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 62869 حالة بعد تسجيل 382 حالة تعافي خلال آخر 24 ساعة، كما يتواجد 48 مريضا حاليا في العناية المركزة.