

تمكن، اليوم، أولمبي المدية من العودة بالزاد كاملا من ملعب عمر حمادي أمام اتحاد الجزائر بثلاثية كاملة، من توقيع خلف الله (د54 و64) و الطيب (د58)، في مباراة يتمناها الانصار أن تكون الانطلاقة الحقيقية لفريقهم، الذي انتقدوه كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد هزيمة الجولة الفارطة أمام العميد بثلاثة أهداف دون رد.

وفي تصريح اعلامي أكد المدرب المساعد عوامري عبد الغني أنه رغم المشاكل التي عاشها الفريق في الأسابيع الأخيرة بسبب الازمة المالية إلا أن ثقة الطاقم الفني تبقى كبيرة في اللاعبين، الذين أدوا مباراة كبيرة اليوم وكانوا يد واحدة، و نتمناها ان تكون البداية الحقيقية لرفقاء الهداف خلف الله.

وقام هؤلاء بتطبيق خطة 2/5/3 التي سطرها الشريف حجار،الذي استغل عودة القائد خلف الله وقلب الدفاع شرفاوي وأضاف عبدالغني، أن يهدي الفوز لكل الأنصار الذين عاتبوا اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي، التي عجت عقب تحقيق هذا الفوز بالتعليق التي لم تصدق أن يحقق الأولمبي هذه النتيجة. و قالوا أنها العودة الحقيقية لرفقاء خلف الله التي كانوا ينتظرونها بعد التعثر في ثلاث جولات.