سجلت عمليات استيراد بذور البطاطا انخفاضا بأكثر 50 بالمائة خلال الحملة الجارية مقارنة بالحملة السابقة، وذلك وفقا للأهداف المسطرة في إطار ورقة طريق القطاع، حسبما افاد به اليوم السبت بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن تراخيص استيراد هذه المادة التي أصدرتها مصالح مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية للوزارة للموسم الجاري شملت كمية إجمالية تقدر بـ 45.277 طن مقابل 000 .99 طن خلال الموسم الفارط، حسب البيان الذي أكد بأن هذه الواردات تخص الأصناف غير المنتجة محليا.

وقدرت كميات البذور المستوردة منذ بداية عملية إدخال الشحنات المرخص لها منذ 15 نوفمبر 2020 حوالي 19.909 طن مقابل 50 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي و67 ألف طن خلال 2018 -2019 .

وسمح هذا الانخفاض من الواردات بكسب ربح قيمته 15.2 مليون يورو خلال بداية الموسم الحالي مقارنة بنفس الفترة من 2019 -2020 و23.74 مليون يورو مقارنة بموسم 2018 -2019 .

وعلق بيان الوزارة على ذلك بالقول أن شعبة البطاطا تواصل تسجيل نتائج فعالة سواء فيما يخص الإنتاج أو تكثيف البذور مذكرا بان البذور المنتجة محليا أصبحت تغطي احتياجات إنتاج البطاطا الموجهة للاستهلاك بنسبة تزيد عن 80 بالمائة.