عثر أمس مواطنون على الشاب ط.ج البالغ من العمر 35 سنة مقتولا رميا بالرصاص بمنطقة تبرحوين بغابة بولغمان ببلدية تاوزيانت شمالي خنشلة.

العثور على الشاب تم بعد ثلاثة أيام من البحث عليه في كل مكان من طرف أفراد عائلته وأصدقائه وجيرانه لاختفائه لأسباب مجهولة إلى أن وجد جثة هامدة، أين تم إبلاغ مصالح الدرك والحماية المدنية التي انتقلت إلى عين المكان قصد انتشار الجثة ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حيحي عبد المجيد بقايس، وحسب شهود عيان فإن الضحية قتل رميا بالرصاص الحي، حيث تم مباشرة التحقيق للوصول إلى الفاعلين وأسباب الجريمة باستدعاء كل من له صلة بالقضية.