كشف أغلبية الجزائريين، في استطلاع أعدّته مؤسسة تابعة لصحيفة "الغارديان" البريطانية، عن عدم شعورهم بالندم على الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سنة 2019. لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أنهم لا يشعرون بتحسن الأوضاع بعد هذه التغييرات التي حدثت، ومنهم من أشار إلى أن الأمور سارت نحو الأسوأ.

مقارنة بأقرانهم في دول العالم العربي التي شهدت ثورات شعبية، سواء في الموجة الأولى سنة 2011 أو الثانية سنة 2019، يظهر الجزائريون من أكثر الشعوب شعورا بعدم الندم على الحراك الشعبي، إذ يشعر 59% من المستطلعة آراؤهم بالرضا على ما جرى. ويوجد مع الجزائريين على نفس المستوى، كل من التوانسة والسودانيين. ثم يأتي بدرجة أقل مصر والعراق (57% لا يشعرون بالندم). وتتناقص هذه النسبة مع كل من سوريا واليمن وليبيا وهي الدول التي عرفت انهيارا لمؤسساتها، حيث يغلب الشعور بالندم على هذه الشعوب، مع نسبة أكبر لليمنيين الذين يشعر 26% أنهم غير نادمين.

لكن هذه النسبة الراضية بالحراك الشعبي سرعان ما تختفي عند سؤالهم حول الحياة قبل وبعد الربيع العربي. فالجزائريون المستطلع آراؤهم يقول 42% منهم إنهم يشعرون أن حياتهم تحولت إلى الأسوأ بعد الحراك الشعبي، بينما يقول 34% أنهم لا يشعرون لا بتحول نحو الأحسن أو الأسوأ، في حين نسبة قليلة من 24% يعتقدون أن حياتهم تحسنت.

ومقارنة بباقي الدول العربية، يقول 47% من العراقيين، إن حياتهم ساءت، بينما تنزل النسبة إلى 37% في مصر وترتفع إلى 50% من التوانسة، و51% للسودانيين. أما في الدول التي عرفت حروبا أهلية، فيرى 75% من السوريين أن حياتهم ساءت و72% من اليمنيين و59% من الليبيين يراودهم نفس الشعور.

وفي سؤال آخر طرحه الاستطلاع الذي شمل 5275 شخصًا من الجنسين ومختلف الفئات العمرية، يظهر بوضوح حجم القلق من المستقبل. فـ41% من الجزائريين يرون أن أولادهم ينتظرهم مستقبل أسوأ، بينما قال 33% إنهم لا يعلمون الإجابة و26% يرون أن المستقبل سيكون أقل سوءا. وترتفع النسبة عند اليمنيين الذين يرى 87% منهم أن مستقبل أولادهم سيكون أسوأ، و86% عند السوريين و79% عند العراقيين و68% عند السودانيين و63% عند التوانسة وتنخفض إلى 41% عند المصريين.

وعند تفكيك هذه النسب العامة حول السؤالين السابقين، أظهر الاستطلاع، أن الجزائريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، إلى جانب نظرائهم في تونس ومصر والعراق، كانوا أقل ميلًا إلى القول بأن الاحتجاجات والثورات الجماهيرية كانت مؤسفة. في حين كان آباؤهم بشكل عام أكثر تشاؤمًا، حيث اتفقت الأغلبية في كل من الدول الثماني، على أن الأطفال الذين يكبرون اليوم يواجهون مستقبلًا أسوأ من أولئك الذين نشأوا في السنوات التي سبقت عصر الربيع العربي، وهو ما يبرز حسب معدي الاستطلاع وجود فجوة بين الأجيال.

وبخصوص الوضع الاجتماعي الذي تناوله الاستطلاع أيضا، يرى 42% من الجزائريين المستطلع آراؤهم، أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء اتسعت في العشرية الأخيرة، و34% قالوا إنهم لم يشعروا بذلك و24% قالوا إنهم يعتقدون أنها تناقصت. وتعتبر الجزائر الأقل بين كل الدول العربية المشمولة بالاستطلاع، فـ47% من العراقيين يشعرون بتزايد الفجوة و50% من التوانسة و51% من السودانيين و59% من الليبيين و68% من المصريين و72% من اليمنيين و92% من السوريين.