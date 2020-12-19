أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي “واصلت هجماتها العنيفة ضد قواعد وتمركزات قوات الاحتلال المغربي خلف جدار الذل والعار بمنطقة الكركرات”، الذي يفصل بين المناطق المحررة والأراضي الصحراوية المحتلة، وذلك لليوم الـ37 على التوالي.



وأوضحت الوزارة في بيانها العسكري رقم 37 الصادر اليوم أنه “خلال يومِ أمس قصفت وحدات المجد والكرامة جحور قوات الاحتلال في منطقة الشيظمية بقطاع المحبس، ونهارَ اليوم واصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي دك خنادق جنود الاحتلال في عدة مواقع متواجدة في منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد، ومنطقة بنكارات بقطاع السمارة”.



كما استهدف “القصف العنيف قوات الاحتلال المغربية في كل من منطقة روس أوديات أشْديدة بقطاع الفرسية، ومنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد ثانية، ومنطقة روس السبطي بقطاع المحبس، ومواقع جنود الاحتلال المتخندقين بقطاع السمارة”، يضيف ذات البيان.



وجددت وزارة الدفاع الصحراوية في بيانها العسكري التأكيد على مواصلة جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهداف قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت مزيدا من الخسائر في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.