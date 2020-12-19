أطلقت شركة تدعى Capella Space قمرا صناعيا قادرا على التقاط صور رادارية واضحة لأي مكان في العالم، بدقة مذهلة، حتى عبر جدران المباني.



وخلافا لمعظم المجموعة الهائلة من أقمار المراقبة والرصد، التي تدور حول الأرض، يمكن للقمر الصناعي "كابيلا 2" (Capella 2) التقاط صورة واضحة أثناء الليل أو النهار، في المطر أو تحت أشعة الشمس. وهذا يعني أن المطر والظلام لن يكونا قادرين على منعه من التقاط صور دقيقة.



يعود الفضل في ذلك إلى ما يسمى بالرادار ذي الفتحة الاصطناعية (SAR)، وهي تقنية تصوير يمكن أن تكون أكثر فعالية من التصوير البصري.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة Capella Space، بايام بانازاده، وهو مهندس سابق في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، لموقع Futurism، إنه في 75% من سطح الأرض، في أي وقت، سيكون غائما أو ليلا، أو كليهما معا، ولذلك يهدف القمر الصناعي الجديد إلى مكافحة هذه المشكلة وتقديم ملاحظات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أي طقس.



وأطلقت Capella Space منصة مؤخرا يمكن للحكومات أو العملاء الخاصين استخدامها لطلب صور أي شيء يريدون رؤيته في أي مكان في العالم.



وتخطط الشركة أيضا لإطلاق ستة أقمار صناعية أخرى مماثلة في عام 2021.



وتأمل الشركة في تحسين التقنية بشكل أكبر ولكن سيتعين عليها بالطبع الالتزام بقوانين الخصوصية، حيث أن أحد القوانين الأمريكية يمنع الشركة من جعل دقة الصور عالية الجودة.



وما تزال التقنية في حالتها الحالية مفيدة جدا لأشياء مثل الوكالات الحكومية أو العلماء الذين يرغبون في النظر عبر مظلات الغابات المطيرة ومراقبة المخلوقات أدناه.