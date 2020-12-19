اصدرت خلية الاعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية بتبسة منذ قليل بيان صحفي تضمن تعرض 8 افراد من عائلة واحدة لبداية اختناق بالغاز وتسبب حريق في اصابة شخصين.



وبحسب البيان الذي تسلمت الخبر نسخة منه فقد تمكنت فرقة التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة مساء اليوم السبت من اخماد حريق، نشب بغرفة في منزل ريفي بدوار تازبنت بين بئر نقدم والشريعة، اسفر الحريق عن إصابة شخصين بحروق من الدرجة الاولى على مستوى الوجه والذراع و اليدين اعمارهما 53 و 59 سنة، تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات الشريعة، كما اسفر الحريق عن تسجيل خسائر مادية في محتويات الغرفة.



ويضيف البيان الصحفي ان وحدتي القطاع التابعة للحماية المدنية ببكارية وباب الزياتين قد تدخلتا لاجل اسعاف وتحويل عائلة مصابة ببداية اختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون Co بشقة بعمارة بحي20 أوت ببكارية شرق عاصمة الولاية تبسة.



العائلة متكونة من ثمانية أشخاص ،ثلاثة أشخاص يبلغون من العمر 14 شهرا و06 سنوات أصيبوا بضيق في التنفس حولوا الى استعجالات مستشفى بكارية وخمسة أخرين كانوا في حالة جيدة اعمارهم 11 و64 سنة. تحت تأثير الصدمة.