تمكنت مصالح الدرك الوطني من الاطاحة بشبكة وطنية مختصة في سرقة الابقار المواشي تنشط عبر ولايات المدية ، الجلفة ، تسيمسيلت ، وعين الدفلى، وقد أسفرت ذات العملية على إسترجاع وفي ظرف ثلاثة أيام 31 رأس بقر وشاحنتان كانتا تستغلان في تسويق المسروقات ونقلها بين مختلف المدن .



هذا وقد تبيّن أنّ العصاابة المتكونة من تسعة أشخاص تم توقيفهم جميعا وإنجاز ملف قضائي وتقديمهم أمام العدالة، تبيّن أفرادها انهم كانو يستهدفون في الآونة الأخيرة الأبقار البرّية حيث يعمل بعض أفرادها على جلبها من الغابات والجبال فيما يقوم آخرون بنقلها وتحويلها نحو مدن أخرى وتسويقها للموالين والجزّارين .



هذا وقد اثارت العملية ارتياحا كبيرا و سط الفلاحين والموالين البسطاء الذين طالتهم هذه السرقات بعد تعرفهم على أبقارهم وإسترجاعها.