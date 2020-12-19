وصل أول قطار تصدير تركي، اليوم السبت إلى مدينة شيان الصينية، بعدما قطع 8.693 كيلومترا، عبورا بقارتين (أوروبا و آسيا)، وبحرين (مرمرة وقزوين)، و5 دول (تركيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، الصين).



وكتب وزير النقل والبنى التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو ، في تغريدة عبر "تويتر"، أن "قطار التصدير التركي إلى الصين، أتم رحلته من مدينة إسطنبول إلى شيان الصينية، دون توقف".



وأضاف أن "قطار التصدير أظهر للعالم أجمع مدى القوة اللوجستية لتركيا، في كل مدينة مر بها"، مشيرا إلى إنه إنجاز جديد لتركيا في مجال النقل عبر السكك الحديدية.



وانطلق القطار يوم الرابع من ديسمبر في رحلة مباشرة إلى الصين، وجرت مراسم توديعه بمحطة كازلي جيشمه، في الشطر الأوروبي من إسطنبول.