بلغة الأرقام عرفت مباريات الجولة الرابعة من المحترف الأول لكرة القدم والي لعبت على مدار ثلاثة أيام ، انتفاضة بعض الفرق من خلال عودتها بالزاد كاملا من خارج الديار ، فيما تكبدت أندية أخرى خسارة جديدة ، زادت من متاعبها وشهدت مواجهات هذا الأسبوع الذي جاء مبتورا من لقاء مولودية الجزائر ضد شباب قسنطينة بسبب المنافسة الإفريقية تسجيل 21 هدف. ونستعرض لكم أبرز إحصائيات الجولة الرابعة من المحترف الأول :

عدد المباريات التي لعبت : 9

حصيلة الأهداف : 21

عدد الانتصارات : 8

عدد التعادلات : 1

أثقل نتيجة : جمعية عين مليلة 3 -0 شبيبة سكيكدة ، اتحاد الجزائر 1- 3 أولمبي المدية

عدد الأهداف المسجلة داخل الديار : 13

عدد الأهداف المسجلة خارج الديار 08

عدد ضربات الجزاء : 04

الانتصارات داخل الديار: 05

الانتصارات خارج الديار 03.