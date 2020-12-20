يلتحق المتربصون بمقاعد المؤسسات التكوينية اليوم الأحد، بمناسبة دخول التكوين المهني لسنة 2020-2021، في ظل تطبيق إجراءات البرتوكول الصحي للتصدي لجائحة كورونا، حسبما علم من وزارة التكوين والتعليم المهنيين.

وسيعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عن الانطلاق السنة التكوينية خلال الزيارة التي قام بها مرفوقا بوفد وزاري إلى ولاية المدية، أين سيتفقد أيضا مشاريع ذات طابع اجتماعي وأخرى تنموية.

وبمناسبة الدخول، اتخذت الوزارة جملة من التدابير الوقائية اللازمة بتنظيف وتعقيم كل التجهيزات والهياكل البيداغوجية لحماية أسرة القطاع من الوباء على غرار المتربصين، المكونين والموظفين