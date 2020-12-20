أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أثناء تدشينه للطريق السيار "الشفة – البرواقية" على امتداد 53 كلم مطلع زيارته اليوم إلى المدية بأن الجزائر عازمة على مواصلة مشروع الطريق "شمال-جنوب" كهدف استراتيجي بالتنسيق مع الدول الإفريقية الشقيقة.

كما أكد عقب استماعه إلى عرض تقني قدم له بالمناسبة على صيانة ومتابعة الطرق السيارة ومختلف منشآتها الفنية عبر الشبكة الوطنية لحمايتها من الأعطال ومخاطر تعريض مستعملينا إلى مخاطر جمة جراء استعمال طرق النجدة الإجتنابية على غرار ما يحدث بأنفاق ولاية البويرة بالطريق السيار "شرق-غرب".