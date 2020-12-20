أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و692 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة المصابين أكثر من 76 مليونا و626 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 53 مليونا و751 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت، تراجعا مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث سجلت نحو 613 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,771 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أمريكا (2,556 وفاة)، والمكسيك (762 وفاة)، والبرازيل (669 وفاة)، وروسيا (585 وفاة)، وإيطاليا (553 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (189,415 إصابة)، والبرازيل (49,243 إصابة)، وروسيا (28,209 إصابات)، وبريطانيا (27,052 إصابة)، والهند (26,834 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (323,401 وفاة)، والبرازيل (186,356 وفاة)، والهند (145,513 وفاة)، والمكسيك (117,856 وفاة)، وإيطاليا (68,447 وفاة).

فيما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أمريكا (18,077,768 إصابة)، والهند (10,031,659 إصابة)، والبرازيل (7,213,155 إصابة)، وروسيا (2,819,429 إصابة)، وفرنسا (2,460,555 إصابة).