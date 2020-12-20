أسفرت القرعة الخاصة بمنافسات حسب الفرق للطبعة 41 لبطولة إفريقيا للجيدو لفئة أكابر" رجال وسيدات " والجارية وقائعها بمدغشقر والمؤهلة إلى الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 ، عن إعفاء المنتخب الجزائري من الدور الأول الذي سيعرف مشاركة 6 منتخبات حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي مسابقات حسب الفرق، المقررة اليوم الأحد ، تدخل العناصر الوطنية مباشرة في الدور نصف النهائي، حيث سيواجهون المتأهل من المواجهة التي ستجمع منتخبي الغابون وبورندي. المنتخب السنغالي هو الآخر معفي من الدور الأول، حيث سيلتقي، في المربع الذهبي، بالفائز بين البلد المنظم وكينيا.

ويشارك في هذا الموعد الرياضي القاري 125 مصارع (75 من الرجال و50 سيدة )، يمثلون 32 بلدا، والمؤهل لأولمبياد طوكيو 2021.