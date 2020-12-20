انضم رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة، محمد حكيم بوغادو، إلى المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية للعبة، كممثل للمنطقة الأولى للعهدة الأولمبية 2021-2024، بعد تعيينه من طرف رئيس الهيئة القارية، "صام رامساري".

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فان قوانين الكونفدرالية الإفريقية للسباحة، يتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي خلال الجمعية العامة الانتخابية، كما يتم تعيين ثلاثة أعضاء آخرين ينتمون إلى الجمعية العامة من طرف الرئيس، وهو ما استفاد منه بوغادو، خاصة بعد تضييع الجزائر لمقعدها كعضو منتخب "إثر استقالة أحمد شيباراكة عام 2019 من المكتب التنفيذي لأسباب شخصية"، حسب ما تنص عليه لوائح الهيئة القارية.