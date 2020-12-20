توفي شخص يبلغ من العمر 34 سنة بعد سقوطه ليلة السبت إلى الأحد من الطابق السادس لعمارة بحي مرج الذيب بوسط مدينة سكيكدة، حسبما علم اليوم الأحد من مدير المؤسسة الاستشفائية عبد الرزاق بوحارة عيسى زرمان.

وأوضح زرمان لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن الضحية تم نقله للمستشفى ليتم إدخاله على الفور إلى غرفة العمليات إلا أن الجروح البليغة التي كان يعاني منها حالت دون التمكن من إنقاذ حياته.

من جهتها أفادت مصالح الحماية المدنية بأن إسعافات الوحدة الرئيسية المجاهد المتوفى سعودي الكنز قد تدخلت فور وقوع الحادث حيث تم إسعاف الضحية الذي كان يعاني من إصابات متعددة وخطيرة بعين المكان قبل نقله إلى مستشفى سكيكدة.