تجمع أمس الطاقم الإداري و مجموعة من جماهير دفاع تاجنانت، أمام مقر الدائرة، للمطالبة بالتكفل بالفريق،و مده بالدعم المالي الكافي، للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي يتخبط فيها الفريق.

و حسب رئيس النادي الطاهر قرعيش ، فان شح أموال الخزينة يهدد مستقبل الفريق ، الذي لم يتمكن من الانطلاق في التحضيرات للموسم الجديد، مهددا في الوقت ذاته بتقديم الإستقالة و التخلي عن الفريق رفقة الطاقم الإداري.

المتحدث ذاته أكد أن الفريق لم يحصل هذا العام على إعانات من أي جهة لا من البلدية و لا من صندوق الولاية الذي منح للفريق مبلغ بقيمة مليار و 500 مليون السنة الماضية.