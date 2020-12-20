قدم البرلماني النائب السابق في حزب جبهة التحرير الوطني الأفلان، المسجون بتهمة الفساد، بهاء الدين طليبة، اليوم الأحد، تبليغ عن جرائم فساد إلى مجلس قضاء الجزائر استهدف فيه أربعة من أبناء الراحل أحمد ڨايد صالح.

وجاء في التبليغ أن، "طليبة بهاء الدين يتشرف وعلى لسان هيئة دفاعه أن يتقدم باحترام أمام النائب العام من أجل التبليغ عن عدة جرائم فساد، بحكم أن المبلغ البرلماني ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا، منتخب عن ولاية عنابة، يملك عدة معطيات ووصلت إلى علمه الكثير من الوقائع التي قد تشكل جرائم فساد، حيث هناك مجموعة من الأشخاص احكموا سلطتهم على دواليب الإدارة وطنيا خدمة لمصالحهم وهم كل من أحمد ڨايد بومدين، أحمد قايد مراد، أحمد ڨايد عادل، أحمد ڨايد هشام وعرون عبد المالك".

وأضاف في ذات التبليغ، أنه على "إثر المبادئ التي قامت عليها الجزائر الجديدة وكرسها الدستور الجديد للجمهورية الجديدة وصدور التعليمة بشان التبليغ عن الفساد، يبقى المبلغ تحت تصرفكم متى ترون ذلك مناسبا".